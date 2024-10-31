В Новосибирске автомобилист насмерть сбил женщину

Сибирячка скончалась после после того, как ее сбил мужчина.

По информации пресс-службы Госавтоинспекции по Новосибирску, вчера вечером, 30 октября 2024 года, водитель «ВАЗ-21110» ехал по улице Троллейной и возле дома №85 сбил 73-летнюю женщину, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу.

После ДТП пострадавшую госпитализировали в больницу, где она скончалась от полученных травм.

Сейчас по факту аварии сотрудники проводят расследование.

Напомним, что в Новосибирске возбуждено дело против водителя Toyota Camry, который влетел в столб