В Новосибирске две пожилые женщины погибли под колесами автомобилей

За два дня погибли две женщины во время ДТП.

Вчера вечером на улице Троллейной в Новосибирске водитель ВАЗ-21110 сбил женщину 1951 года рождения, переходившую дорогу по нерегулируемому переходу. Пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии, но спасти ее не удалось — пенсионерка скончалась в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирска.

Сегодня утром, 31 октября, еще один трагический инцидент произошел на улице Дуси Ковальчук — водитель ВАЗ-2121 сбил женщину 1947 года рождения, которая переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода. Пострадавшая скончалась на месте от полученных травм.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции ведут расследование обстоятельств обоих ДТП и напоминают пешеходам об опасности сокращения светового дня осенью и зимой, призывая использовать светоотражающие элементы на одежде для повышения безопасности.

Напомним, что в Новосибирской области «Газель» столкнулась с легковым авто