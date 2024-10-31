В Новосибирске начал работу научный форум «Золотая долина»

31 октября в новосибирском Академгородке стартовал научно-производственный форум «Золотая долина».

Организатор мероприятия — Новосибирский государственный университет, который проводит его уже второй год подряд. В этом году на протяжении двух дней на площадках НГУ проходят тематические секции, стратегические сессии, бизнес-встречи и выставки инновационных разработок. Об этом пишет BFM-Новосибирск.

На форуме обсуждаются вопросы импортозамещения и перспективы развития технологий для авиации, энергетики, машиностроения, медицины и других отраслей. Важность самостоятельного производства подчеркнул академик СО РАН Николай Похиленко, отметив, что России необходимо готовить собственные технологии и специалистов, возобновлять производство на полную мощность и ориентироваться на будущее.

В форуме принимает участие инвестиционная компания АФК «Система», представители которой подчеркнули интерес к проектам, представленным на мероприятии, и отметили значимость таких площадок для взаимодействия бизнеса и науки.