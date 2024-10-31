В Новосибирске осудили мужчину, который похитил и избил женщину

Ленинский районный суд Новосибирска рассмотрел уголовное дело в отношении Никиты Маршалюка, обвиняемого в совершении преступления по пунктам «в» и «г» части 2 статьи 126 УК РФ («Похищение человека»).

Преступление было совершено в 2021 году. Суд установил, что Маршалюк применил физическую силу к потерпевшей, принудив её проехать в свою квартиру.

Несмотря на неоднократные попытки женщины сбежать, обвиняемый удерживал её, используя насилие. По данным следствия, он догнал потерпевшую на лестничной площадке, когда она попыталась сбежать, и применил к ней физическую силу.

На судебном заседании Маршалюк свою вину не признал. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

До вступления приговора в законную силу Маршалюк взят под стражу в зале суда.