В Новосибирске рассказали, что можно и нельзя делать в Велесову ночь 31 октября

Славянский праздник перехода из осени в зиму, приходящийся на ночь с 31 октября на 1 ноября, связан с Луковым днем и Велесовой ночью.

В народе считалось, что с заходом солнца вступает в свои права темное время, олицетворяемое Марой или Мореной — духом, символизирующим смерть и угасание природы. Об этом пишет АиФ-Новосибирск.

Считалось, что с её приходом наступает пора мороза и холода. В эту ночь старались избегать любых встреч с незнакомцами, оставаться дома и не думать о плохом.

Луков день также был временем семейных традиций: вечер проводили за общим ужином, вспоминая умерших родственников, для которых ставили отдельную посуду на столе. На подоконнике оставляли угощения, а утром их отдавали бездомным животным. Считалось важным зажечь как можно больше свечей, чтобы создать свет и уют, ощущая защиту от тьмы за окнами.

Особое внимание уделяли луку, считая его символом здоровья на весь следующий год. В этот день устраивали «луковые базары», где продавали лук и другие овощи. Мужчины традиционно ходили на рыбалку, отмечая начало промыслового сезона, который приходился на холодное время года.

В православной традиции 31 октября вспоминают апостола Луку, покровителя иконописцев и живописцев. В этот день верующие молятся святому о защите от болезней. Существовали также ограничения в пище: избегали острой еды, особенно больные, чтобы не навредить здоровью, и старались не переедать.