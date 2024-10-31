В Новосибирске рассказали, можно ли отпевать самоубийц

Вопрос о возможности отпевания самоубийц и молитвы за них волнует многих верующих.

Протоиерей Дмитрий Бабкин из Каинской епархии прокомментировал эту тему в интервью для «АиФ-Новосибирск». По словам священнослужителя, отпевание самоубийц допускается, если у человека были подтвержденные врачом психические расстройства.

Он добавил, что личные качества человека, как например, его доброта, не являются основанием для отпевания.

Также протоиерей сообщил, что недавно Синод принял документ, разрешающий отпевание подростков до 18 лет, совершивших суицид. В этом случае требуется провести расследование со стороны духовенства и родственников, поскольку подростки могут быть подвержены влиянию различных групп в социальных сетях.

Кроме того, протоиерей Дмитрий рассказал о молитвах, которые можно читать за самоубийц, в частности, о молитве преподобного Льва Оптинского о умершем без покаяния.