В Новосибирске вводят запрет на движение большегрузов по Красному проспекту

Официальный сайт мэрии Новосибирска сообщает о введении запрета на движение большегрузов по Красному проспекту в районе станции метро «Гагаринская».

Это решение обусловлено необходимостью предотвращения столкновений грузового транспорта с путепроводом, случаи которых уже имели место.

С 6 ноября также вводятся ограничения парковки на нескольких участках города. Водителям запрещается оставлять транспортные средства:

• на ул. Владимира Заровного (от дома № 112 до дома № 96),

• на ул. Ельцовской (вблизи дома № 20),

• на ул. Мясниковой (от Красного проспекта до ул. Гребенщикова),

• на ул. Николая Сотникова (от дома № 1 до ул. Александра Чистякова),

• на ул. Новой (от дома № 7 до дома № 15),

• на ул. Сибирской (в районе дома № 55),

• на ул. Серебренниковской (вдоль дома № 37 на ул. Щетинкина),

• на ул. 2-й Воинской (вблизи дома № 79а),

• на ул. Карла Либкнехта (вблизи дома № 240)

• на ул. Каинской (от дома № 15 до дома № 11).

Водителей просят быть внимательными и учитывать новые ограничения.