В Новосибирской области активно размножаются енотовидные собаки

Все чаще в Новосибирской области стали замечать енотовидных собак.

Как сообщает портал gorsite.ru со ссылкой на главу Минприроды Новосибирской области Евгения Шестернина, енотовидные собаки наносят урон экосистеме, так как они поедают яйца, птиц и зайцев. Известно, что одна собака может родить до 19 щенков за год.

Рост численности енотовидных собак в лесах Новосибирской области связан с низким интересом к охоте на этих животных, из-за чего их популяция остается без регулирования.

На заседании Общественного совета председатель областного общества охотников и рыболовов Николай Кобыленко предложил разрешить использование стальных капканов для контроля численности этих зверей. Инициатива будет направлена в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

Напомним, что в Октябрьском районе Новосибирска енотовидная собака остановила работу предприятия