В Новосибирской области более миллиарда рублей взыскали с алиментщиков в 2024 году

Алиментов от отцов и от матерей ждут тысячи детей Новосибирской области.

С начала 2024 года в Новосибирске с должников по алиментам взыскали более одного миллиарда рублей, что на треть превышает аналогичный показатель прошлого года. Об этом сообщает «Вести Новосибирск».

Алименты ожидают тысячи детей в Новосибирской области. Некоторые родители, не выполняющие свои обязательства, годами уклоняются от судебных приставов, меняя места проживания и используя различные уловки.

Российским законодательством предусмотрены меры ответственности для неплательщиков алиментов. Вначале они могут столкнуться с административным наказанием, а затем и с уголовным. Однако это не всегда останавливает недобросовестных родителей.