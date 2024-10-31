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общество

В Новосибирской области более миллиарда рублей взыскали с алиментщиков в 2024 году

Фото: vk.com

Алиментов от отцов и от матерей ждут тысячи детей Новосибирской области.

С начала 2024 года в Новосибирске с должников по алиментам взыскали более одного миллиарда рублей, что на треть превышает аналогичный показатель прошлого года. Об этом сообщает «Вести Новосибирск».

Алименты ожидают тысячи детей в Новосибирской области. Некоторые родители, не выполняющие свои обязательства, годами уклоняются от судебных приставов, меняя места проживания и используя различные уловки.

Российским законодательством предусмотрены меры ответственности для неплательщиков алиментов. Вначале они могут столкнуться с административным наказанием, а затем и с уголовным. Однако это не всегда останавливает недобросовестных родителей.

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Игорь Кириченко
Журналист

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