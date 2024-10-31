В Новосибирской области экс-сотрудницу детсада обязали удалить гневный пост про руководство

На это у нее есть пять дней.

Как сообщает пресс-служба ГУФССП России по Новосибирской области, суд обязал бывшую сотрудницу детского сада в регионе удалить ее гневный пост, направленный против бывшего работодателя. В своем сообщении в социальных сетях женщина утверждала, что в учреждении имело место «финансовое мошенничество».

55-летняя женщина опубликовала в социальной сети пост, в котором обвинила свое бывшее руководство в мошенничестве. Она также утверждала, что заведующая и бухгалтеры по утрам «пьют кофе и курят в кабинете». Уточняется, что пост был утвердительным.

«Ответчик не представил доказательств действительности распространения таких сведений», — пишет пресс-служба ведомства.

Суд признал, что этот пост порочит деловую репутацию сотрудников детского сада. Женщину обязали удалить его и опубликовать опровержение. На это у нее есть пять дней.

Исполнительный документ передан судебным приставам, которые будут контролировать исполнение решения суда.

Напомним, что в Новосибирской области «Газель» столкнулась с легковым авто.