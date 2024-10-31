В Новосибирской области пенсионерка пыталась перейти дорогу под вагоном

Ее госпитализировали.

Как сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД по СФО, на станции Евсино Искитимского района грузовой поезд травмировал 86-летнюю женщину.

Накануне вечером в дежурную часть линейного отдела полиции поступило сообщение о происшествии. Прибывшие на место полицейские выяснили, что пенсионерка грубо нарушила правила безопасности: она попыталась пересечь железнодорожные пути под вагоном, когда поезд уже начал движение.

В результате у пострадавшей оказались серьезные травмы обеих ног, ее доставили в больницу.

Напомним, что жители микрорайона Ложок под Новосибирском пожаловались на грязь и пыль из-за щебеночного завода.