В Новосибирской области ПФ «ВИС» ответили на иски Госстройнадзора

Арбитражный суд Новосибирска принял два иска от Госстройнадзора против проектной фирмы «ВИС».

Иски связаны с замечаниями, которые были выявлены в ходе строительства поликлиник №16 в Ленинском районе и №27 в Заельцовском районе Новосибирска. Об этом сообщает «РБК Новосибирск» со ссылкой на пресс-службу компании.

По данным компании, большинство замечаний устраняются после приведения проектной и рабочей документации в соответствие. Однако не все исправления были выполнены в установленные сроки, что привело к подаче исков — мера, предусмотренная правилами Госстройнадзора.

Пресс-служба компании также указала, что некоторые расхождения в документации связаны с объективными факторами, например, сложным рельефом участка под поликлинику №16, что повлияло на проведение работ.

Иски предполагают административное взыскание в виде штрафа.