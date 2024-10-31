В Новосибирской области пройдет VII Агропродовольственный форум

С 6 по 8 ноября в Новосибирской области при поддержке правительства региона состоится VII Агропродовольственный форум.

Его основной темой станет «Технологическое лидерство — основа продовольственной безопасности». На форуме будут подведены итоги сельскохозяйственного года и определены планы на следующий.

Одним из ключевых мероприятий станет выставка достижений агропромышленного комплекса, где представят предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, крестьянско-фермерские хозяйства и научные организации. В рамках выставки пройдет конкурс региональных брендов продуктов питания и напитков «Вкусы Сибири», а также выставка «Сила Сибири-2024», на которой 15 сельхозпредприятий представят лучших племенных животных.

Форум объединит представителей власти, российских производителей, фермеров, а также ведущих экспертов и ученых. Все мероприятия пройдут на площадке МВК «Новосибирск Экспоцентр».