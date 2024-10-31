В России появился отраслевой журнал для автовладельцев

Во вторник, 29 октября, в Москве прошла презентация Журнала Авито Авто – нового медиа-проекта платформы, ориентированного на автовладельцев и тех, кто планирует покупку автомобиля.

По словам Анастасии Докучаевой, руководителя по развитию опыта частных пользователей «Авито Авто», на сегодняшний день платформу посещает более 36 млн пользователей в месяц, размещено свыше 2,3 млн объявлений, по которым ежедневно совершается порядка 28 тысяч сделок.

«Запуская журнал, мы действуем в рамках нашей стратегии, согласно которой стремимся делать автомобильный рынок прозрачнее, понятнее и безопаснее», — сказала Докучаева.

В ходе мероприятия Алексей Бутенко, руководитель журнала, и главный редактор Алина Распопова представили результаты исследования, подтверждающего актуальность проекта. По данным опроса, проводившегося среди покупателей авто за последний год, 59% респондентов уделяли внимание анализу цен, 51% сравнивали стоимость машин, а 47% интересовались особенностями моделей. Более того, 61% пользователей хотели бы получать информацию в формате видеообзоров, в то время как 37% предпочли бы статьи и рейтинги. Примерно 31% опрошенных заявили, что им сложно найти нужные данные из-за обилия информации и противоречивости обзоров, а 25% выразили недостаток информации о китайских авто. К слову, материалы о новинках китайского автопрома для журнала будут готовить собственные корреспонденты издания в Китае.

Алина Распопова добавила, что процесс изучения информации перед покупкой автомобиля обычно занимает 2-3 месяца, причем 85% пользователей делают это онлайн, используя от 2 до 4 источников: сайты объявлений, видеоплатформы, поисковые системы и сайты дилеров.

«Уверены, что наша команда профессионалов, причастных к авторынку и давно увлекающихся автомобилями, сделает журнал по-настоящему уникальным и востребованным аудиторией», – заявила Распопова.

На презентации также выступил музыкант Big Russian Boss, автоблогеры Стас Асафьев и Ангелина Аникеева («Блондинка Драйв») и главный редактор журнала «За Рулем» Максим Кадаков. Будем ждать от нового медиа не только новости автомира, но и видеоконтент – шортсы и шоу со звездными гостями и автоэкспертами.