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общество

Власти региона планируют выкупить здание «Ростелекома» в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

Здание «Ростелекома» в центре города хотят выкупить власти Новосибирской области.

По данным Ъ-Сибирь, во время сессии Заксобрания региона власти приняли решение о покупке здания ПАО «Ростелеком» на улице Горького за сумму 533 миллионов рублей.

На данный момент будет арендована только одна часть строения за 338 миллионов рублей в год. Об этом сообщил руководитель департамента имущества и земельных отношений Роман Шилохвостов. Таким образом, планируют выкупить большую часть здания.

Напомним, что в Новосибирской области открыли движение по эстакаде на обходе Кольцово

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Валерия Митрохина
Журналист

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