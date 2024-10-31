Власти региона планируют выкупить здание «Ростелекома» в Новосибирске

Здание «Ростелекома» в центре города хотят выкупить власти Новосибирской области.

По данным Ъ-Сибирь, во время сессии Заксобрания региона власти приняли решение о покупке здания ПАО «Ростелеком» на улице Горького за сумму 533 миллионов рублей.

На данный момент будет арендована только одна часть строения за 338 миллионов рублей в год. Об этом сообщил руководитель департамента имущества и земельных отношений Роман Шилохвостов. Таким образом, планируют выкупить большую часть здания.

Напомним, что в Новосибирской области открыли движение по эстакаде на обходе Кольцово