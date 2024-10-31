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общество

Железнодорожники провели необычный урок безопасности для школьников в Новосибирской области

Фото Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»

Железнодорожники Новосибирской области провели уроки безопасности для 140 школьников в специально оборудованном вагоне охраны труда Западно-Сибирской железной дороги. За один день мобильный комплекс побывал на станциях Мочище, Oяш, Мошково и Сокур.

Сотрудники магистрали напомнили детям о правилах поведения вблизи железной дороги и об ответственности за их нарушение. Полученные знания дети закрепили викториной и просмотром специального мультфильма. В конце мероприятия каждому участнику акции вручили информационные памятки и тематические сувениры.

Западно-Сибирская железная дорога призывает быть внимательными и строго соблюдать правила движения, снимать капюшоны и не использовать наушники, находясь вблизи путей.

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Галина Дидан
Журналист

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