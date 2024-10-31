Железнодорожники провели необычный урок безопасности для школьников в Новосибирской области

Железнодорожники Новосибирской области провели уроки безопасности для 140 школьников в специально оборудованном вагоне охраны труда Западно-Сибирской железной дороги. За один день мобильный комплекс побывал на станциях Мочище, Oяш, Мошково и Сокур.

Сотрудники магистрали напомнили детям о правилах поведения вблизи железной дороги и об ответственности за их нарушение. Полученные знания дети закрепили викториной и просмотром специального мультфильма. В конце мероприятия каждому участнику акции вручили информационные памятки и тематические сувениры.

Западно-Сибирская железная дорога призывает быть внимательными и строго соблюдать правила движения, снимать капюшоны и не использовать наушники, находясь вблизи путей.