Жительница Новосибирска сделала заказ в «Пятёрочке Доставке» и выиграла миллион рублей

Жительница Новосибирска стала победительницей розыгрыша одного из 5 миллионов, который провёл сервис «Пятёрочка Доставка» в честь пятилетнего юбилея. Своими впечатлениями поделилась сама участница.

Летом 2024 года сервис «Пятёрочка Доставка» отмечал своё пятилетие и в честь этой даты запустил розыгрыш с общим призовым фондом 5 миллионов рублей и другими ценными призами. Акция проходила во всех регионах присутствия сервиса. По условиям розыгрыша, с 5 августа по 8 сентября за каждые 1500 рублей в чеке доставки пользователи сервиса могли выиграть гарантированные призы (промокоды, баллы и купоны), подарочные сертификаты на покупку товаров в крупнейших торговых сетях и интернет-магазинах, а также принять участие в еженедельных розыгрышах миллиона рублей.

Призовой фонд в 5 миллионов рублей достался пяти участникам из разных городов, каждый из которых выиграл по миллиону рублей. Одной из них стала Мария Бугримова из Новосибирска. Про конкурс она узнала из листовок, которые вкладывали в пакеты с продуктами. Сначала их просто выкидывала, а потом, прочитав одну повнимательнее, решила поучаствовать, тем более что правила акции были простыми: для участия достаточно было только зарегистрировать чек. Один из них и оказался выигрышным. Победа стала неожиданностью для всей семьи.

«О выигрыше я узнала в 12 часов ночи, когда перед сном проверила почту в телефоне. Там было письмо от организаторов. Полночи не спала, пытаясь выяснить, правда ли это. Когда я увидела 6 нолей на счету, эмоции, конечно, зашкаливали: радость, осознание, что это действительно моё!» — рассказала победительница.

Мария Бугримова поделилась, что часто заказывает в «Пятёрочке Доставке» продукты первой необходимости, но даже не ожидала, что выиграет в акции. Этой сумме вместе с мужем уже нашли применение: купили машину. По словам победительницы, теперь все их друзья тоже решили участвовать в конкурсах «Пятёрочки».

Сервис «Пятёрочка Доставка» начал свою работу в 2019 году, став проектом федерального уровня: сегодня быстрая доставка свежих продуктов, готовой еды и другого ассортимента сети за 30 минут доступна уже более чем в 800 городах в разных регионах России — от Калининграда до Владивостока. Сервис всё время развивается и расширяет географию доставки — сделать заказ можно даже в самые отдалённые и небольшие населённые пункты. «Пятёрочка Доставка» постоянно подключает новые возможности: например, помимо продуктов и готовых блюд можно добавить в заказ стакан горячего кофе и свежую выпечку из собственных пекарен.

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