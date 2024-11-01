28% новосибирцев возьмут подработку на ноябрьские праздники

Исследовательский центр Зарплаты.ру опросил 1980 россиян из всех федеральных округов РФ, в том числе и в Новосибирской области, и выяснил, что 28% респондентов собираются подрабатывать на ноябрьских праздниках, в основном — курьерами и таксистами. Опрос проводился с 10 по 22 октября.

В топ самых популярных вакансий для подработки вошли:

● курьер — 14%;

● таксист — 13%;

● бухгалтер — 8;

● комплектовщик товаров — 7%;

● фотограф — 7%;

● репетитор — 6%;

● продавец — 4%;

● грузчик — 3%;

● работник кол-центра — 3%;

● компьютерный мастер — 3%;

● аниматор — 3%;

● няня — 2%;

● официант — 2%;

● догситтер, котоняня — 2%

● промоутер — 1%.

Остальные 22% желающих подработать в праздничные дни готовы взяться за любые несложные задачи как на основном месте работы, так и на краткосрочных разовых проектах от других работодателей.

Респонденты планируют подрабатывать по следующим причинам (множественный выбор вариантов ответа):

● чтобы пополнить накопления — 47%;

● чтобы быстрее закрыть кредиты — 36%;

● из-за небольшого размера основной зарплаты — 29%;

● ради материальной подстраховки — 21%;

● чтобы быстрее избавиться от других долгов — 21%;

● подработка является хобби — 11%.

За ноябрьские праздники 37% желающих подрабатывать планируют заработать от 5 000 до 10 000 рублей, 30% — до 5 000 рублей, 20% — 10 000-15 000 рублей, 8% — более 15 000 рублей. Остальные (5%) затруднились ответить, но готовы на любой дополнительный заработок.