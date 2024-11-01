28% новосибирцев возьмут подработку на ноябрьские праздники

Исследовательский центр Зарплаты.ру опросил 1980 россиян из всех федеральных округов РФ, в том числе и в Новосибирской области, и выяснил, что 28% респондентов собираются подрабатывать на ноябрьских праздниках, в основном — курьерами и таксистами. Опрос проводился с 10 по 22 октября.
В топ самых популярных вакансий для подработки вошли:
● курьер — 14%;
● таксист — 13%;
● бухгалтер — 8;
● комплектовщик товаров — 7%;
● фотограф — 7%;
● репетитор — 6%;
● продавец — 4%;
● грузчик — 3%;
● работник кол-центра — 3%;
● компьютерный мастер — 3%;
● аниматор — 3%;
● няня — 2%;
● официант — 2%;
● догситтер, котоняня — 2%
● промоутер — 1%.
Остальные 22% желающих подработать в праздничные дни готовы взяться за любые несложные задачи как на основном месте работы, так и на краткосрочных разовых проектах от других работодателей.
Респонденты планируют подрабатывать по следующим причинам (множественный выбор вариантов ответа):
● чтобы пополнить накопления — 47%;
● чтобы быстрее закрыть кредиты — 36%;
● из-за небольшого размера основной зарплаты — 29%;
● ради материальной подстраховки — 21%;
● чтобы быстрее избавиться от других долгов — 21%;
● подработка является хобби — 11%.
За ноябрьские праздники 37% желающих подрабатывать планируют заработать от 5 000 до 10 000 рублей, 30% — до 5 000 рублей, 20% — 10 000-15 000 рублей, 8% — более 15 000 рублей. Остальные (5%) затруднились ответить, но готовы на любой дополнительный заработок.