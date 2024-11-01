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общество

4 ноября поезд Томск — Новосибирск совершит дополнительный рейс

Фото: Сиб.фм

При этом расписание останется неизменным.

Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги, 4 ноября будет отправлен дополнительный скорый поезд по маршруту Томск — Новосибирск. Это решение было принято в связи с возросшим спросом на поездки в праздничные дни.

Так, поезд отправится со станции Томск-2 в 6:35 и прибудет на станцию Новосибирск-Главный в 11:27. В обратном направлении поезд отправится в 17:30 и прибудет на станцию Томск-2 в 22:13.

Уточняется, что расписание останется неизменным, что позволит выбрать наиболее удобное время для поездок в праздничные дни.

Напомним, что стало известно имя кандидата на пост главы Минздрава Новосибирской области.

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Нина Раневская
Журналист

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