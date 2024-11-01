Дмитриевская родительская суббота в 2024 году – через молитву о душах умерших к сохранению памяти о предках

Второе ноября текущего года — день особого поминовения усопших. Он ежегодно отмечается православно Церковью в преддверии праздника святого Дмитрия Солунского.

День памяти святого великомученика Дмитрия Солунского традиционно закреплён в церковном календаре за датой отмечается 8 ноября (26 октября по старому стилю). А в последнюю субботу перед ним верующие встречают Дмитриевскую родительскую субботу (в текущем году это 2 ноября).

Как и другие поминальные даты, такая ноябрьская суббота посвящается поминовению всех усопших родственников. Однако именно у Дмитриевской субботы есть особые традиции. Вековые обычаи и обряды этого дня призваны напомнить о связи поколений.

В первую очередь это делается через молитву, на которую отправляются верующие с утра 2-го ноября. Но молиться можно и дома, а чтобы усилить действие молитвы, нужно зажечь церковную свечу.

Второй традицией Дмитриевской субботы являются записки с именами своих родственников, написанные в храме и переданные священники для вознесения молитвы за родный усопших.

Третьим богоугодным обычаем этой родительской субботы станет панихида (короткое заупокойное богослужение с молитвами и песнопениями, обращенными к Богу с просьбой о прощении грехов и упокоении душ усопших).

Не менее важными ритуалами являются:

· посещение кладбищ (поминки алкоголем строго запрещены на погостах),

· приготовление и раздача поминальных блюд нуждающимся (кутья из вареной пшеницы или риса с добавлением меда, изюма, орехов).

Отметим, что в Дмитриевскую поминальную субботу второго ноября нужно максимально избегать шумных мероприятий и развлекательных событий, заниматься тяжелым физическим трудом.