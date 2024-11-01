Дорога в мой дом

В новом выпуске спецпроекта «Родительский дом» съемочная группа побывала в гостях у большой семьи Гавриловых в Витинске, Северного района Новосибирской области. Мы узнали секрет их семейного счастья и устроили им шуточные испытания.

В этом году Нина Петровна и Владимир Николаевич отмечают золотую свадьбу. За полвека счастье в этой семье увеличилось многократно – у супругов четверо детей и восемь внуков. Старший сын Владислав воспитывает сына Дмитрия, дочь Наталья – Снежану и Вячеслава, у Олеси две дочери – Ольга и Ирина, младший сын Андрей – многодетный отец – у него трое ребятишек: Павел, Игорь и Злата. Три поколения большой семьи дружно собрались за игрой в лото. Когда-то это было любимым занятием младших Гавриловых, сегодня и внуки, убрав в сторону смартфоны, с удовольствием присоединяются к игре с бочонками.

Старшие Гавриловы всегда много работали. А домашним хозяйством они занимались вдвоем. Дедушка и сегодня помогает бабушке и в уборке, и в саду, даже готовят они вместе, а ребятишки особенно любят бабушкины пироги. Да и из подрастающего поколения получатся хорошие помощники по хозяйству, уже сейчас внуки с удовольствием помогают дедушке рубить дрова.

Открытость, доброту и трудолюбие Гавриловы переняли от предков – чувашей по национальности. В этой большой счастливой семье сохраняют народные традиции и занимаются творчеством. Нина Петровна выступает с песнями на чувашском языке, а вся родня поддерживает ее таланты, в кругу семьи поют вместе. Главной семейной традицией Гавриловы называют праздник Пасхи, на который все собираются за большим столом в доме родителей, и отмечают его, как положено в христианстве.

Мы спросили, в чем же секрет их дружных и крепких взаимоотношений, ответ Нины Петровны прозвучал, как наставление всем молодым семьям:

– Чтобы любили, уважали, не обижали и понимали друг друга.

А дочери добавили, что родители научили их уважать и ценить старшее поколение, и это они передают уже своим детям.

Дети и внуки живут в городе, но не забывают родной дом и часто навещают бабушку с дедушкой. Они говорят, что в деревню их тянет, и уезжать отсюда не хочется. Так что, дом Нины Петровны и Владимира Николаевича никогда не пустует.

В нашем видеосюжете вы побываете в гостях у этой гостеприимной семьи, услышите песни на чувашском языке, а еще узнаете, кто победил в конкурсе на знание пословиц о семье: команда бабушки или команда дедушки.