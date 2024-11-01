Фольклор – дело семейное: традиции и рецепты счастья большой семьи

Мы живём в эпоху перемен, кажется, что и ценности сегодня меняются. Для многих стало важнее построить карьеру, чем создать семью. Герои спецпроекта «Родительский дом» подтверждают, что семья является не только источником радости, но и помогает в самореализации. Мы побываем у них в гостях и узнаем рецепты семейного счастья, а еще устроим шуточные испытания.

Герои нового выпуска – многодетная семья Путинцевых – настоящие хранители традиций. Они стали известны на всю страну после победы в конкурсе «Семья года». У Ирины и Владимира три сына и две дочери. Детей воспитывают в русских народных традициях: все занимаются музыкой, народными танцами и ремеслами. Но фольклор – это не просто увлечение Путинцевых, он уже стал их образом жизни и общим делом: в этом году они открыли семейный музей «Горница», где каждый может погрузиться в атмосферу традиционной крестьянской жизни.

Глава семьи – Владимир – обеспечивает семью и помогает супруге по хозяйству и в воспитании детей. Его супруга Ирина занимается бытом и управляет семейной творческой мастерской «Ведушка», шьёт кукол и одежду в традиционном русском стиле.

«На женских плечах очень много обязанностей. Ирина у нас — менеджер-организатор. А еще она постоянно учится, и это в семье очень помогает», – говорит Владимир. Глава семьи уверен, что самая сложная работа — у многодетных матерей: она тяжелее, чем стоять у станка.

Сейчас Ирина заканчивает колледж культуры – это четвертое ее образование. Кстати, учится она вместе со старшим сыном Ильей, которому 22 года. Дети Путинцевых гармонично и всесторонне развиваются. Сын Михаил, дочери Мария и Варвара учатся в средней школе, ходят в спортивные секции и в музыкальную школу. Михаил играет на балалайке, Мария – на пианино, а младший сын Степан, которому всего пять лет, осваивает гармошку.

Важная семейная традиция – общий день рождения – конечно не обходится без музыки. В сентябре в семье пять именинников, поэтому Путинцевы устраивают общий праздник с творческой развлекательной программой. Угощение к столу всегда готовят сами, пекут большой торт. А еще в конце лета семейный ансамбль выступает для всего села Барлак, где находится их усадьба. В семейном саду у каждого ребенка есть свое дерево: отец, как и положено в русской традиции, сажал дерево, когда рождался новый член семьи.

«Самое ценное, наверное, это общение, – считает Ирина. – Мы любим поговорить: и за чаем, и за трудом. Всегда что-то обсуждаем, обо всем говорим, строим планы». Именно так, в разговорах, у Владимира появилась идея создать родословную летопись. Он выяснил, что и его предки, и предки Ирины были связаны с музыкой, теперь их дети знают свои корни. В отдельном сундучке семья хранит фамильные реликвии, среди них – медали времен Великой Отечественной войны.

Каков же рецепт семейного счастья? Путинцевы считают, что он прост и даже банален: прощение, терпимость, уступчивость, а любовь, забота и взаимопомощь в этой дружной семье всегда помогают справляться с трудностями.

Услышать, как поет семейный ансамбль Путинцевых, посетить настоящую русскую горницу, познакомиться с русскими народными куклами, а также узнать, кто станет победителем в конкурсе на знание пословиц о семье, вы можете в видеосюжете.