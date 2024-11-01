Гороскоп на ноябрь 2024 – каждому знаку приготовлено своё событие

Портал «Сиб.фм» проанализировал астрологические прогнозы на финальный месяц осени-2024 из разных источников. Ниже – самое интересное.

ОВЕН

Ноябрь будет наполнен встречами с влиятельными лицами и публичными выступлениями. Могут подвергнуться трансформации внутренние установки, а вредные привычки сменяться на полезные увлечения.

ТЕЛЕЦ

В последний месяц текущей осени появится хорошая возможность перевести дела, начатые раньше, на новый, более перспективный уровень. Также месяц связан с семейными и родовыми традициями – лучшее время для строительства, совместных посиделок и чаепитий.

БЛИЗНЕЦЫ

В ноябре предстоит вести дела в сложных условиях, договариваться с непростыми людьми. Зато повысится мотивация к зарабатыванию денег.

РАК

Чтобы не провалиться по здоровью, в ноябре нужно уделить должное внимание своему самочувствию – пить больше чистой воды и гулять на свежем воздухе. Больше чем обычно, Раки будут нуждаться в дружеской поддержке и доверительной беседе.

ЛЕВ

В ноябре наступает хороший период для личностного роста, избавления от разочарований прошлого. Самое лучшее – это выделить время для работы над собой.

ДЕВА

Последний месяц этой осени — прекрасное время для приобретения недвижимости и земельных участков, ремонта и благоустройства. В личной жизни ноябрь — это время поиска комфорта, прощения и любви.

ВЕСЫ

Ноябрь преподнесёт сюрпризы в финансовой сфере. Придётся делать выбор между действиями, принятыми в обществе, и своими собственными желаниями.

СКОРПИОН

Хороший период для отстаивания прав, убеждений и интересов, а важные встречи потребуют максимальной организованности. В ноябре не рекомендуется тяжелый физический труд, психическое напряжение.

СТРЕЛЕЦ

Конец осени — прекрасное время для заключения различных соглашений, но при подписании бумаг будьте особо бдительны! В Также ноябрь можно посвятить очищению тела и освобождению души от негативных эмоций.

КОЗЕРОГ

Присутствует опасность отравления лекарствами и алкоголем – не теряйте голову! Весьма кстати и будет вам под силу получить порцию витаминов с фруктами или свежей зеленью.

ВОДОЛЕЙ

В ноябре избегайте суеты и ненужных разговоров. У вас начинается благоприятный период для путешествий, перемен и приключений. Некоторым Водолеям пришло время позаботиться о своей физической форме.

РЫБЫ

Лучше всего в ноябре пойдёт работа в одиночестве и личное творчество. Также возрастёт интерес к прошлому вашего рода, загадочным явлениям, научным открытиям, способным преобразовать вашу жизнь.