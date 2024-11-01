В суд подан иск о банкротстве генподрядчика строительства «Сибирь-Арена»

Красноярская фирма подала иск в суд на генподрядчика строительства «Сибирь-Арена» в Новосибирске.

Проектно-строительная мастерская «Просто», занимающаяся созданием архитектурного облика зданий, подала иск в Арбитражный суд Москвы о признании банкротом ООО «ЭлинАльфа», обратил внимание корреспондент Сиб.фм.

«ЭлинАльфа» — строительная компания, которая выступала в роли генподрядчика строительства здания «Сибирь-Арена».

«Принять заявление ООО «ПСМ «ПРОСТО» о признании несостоятельным (банкротом) ООО "ЭлинАльфа"», — говорится в определении суда за 28 октября.

Ранее ПСМ «ПРОСТО» уже подавала иск в суд на генподрядчика ЛДС. В сентябре 10-й арбитражный апелляционный суд удовлетворил иск о взыскании с «ЭлинАльфа» 2,8 млн рублей долга по договорам возмездного оказания услуг.

В октябре текущего года Арбитражный суд Московской области постановил взыскать с ООО «ЭлинАльфа» в пользу красноярской мастерской 16,7 млн рублей, так как генподрядчик не оплатил часть работы на арене.

«ЭлинАльфа» зарегистрирована в Москве и основана в 2005 году. Директором и единственным владельцем фирмы является Алексей Грибан. Согласно отчетности за 2023 год, компания объявила о чистой прибыли в размере 1,6 млн рублей. Однако на фоне финансовых трудностей часть банковских счетов «ЭлинАльфа» была заблокирована по требованию Федеральной налоговой службы из-за неуплаты налогов и сборов. В настоящее время общая задолженность компании, согласно данным арбитражной картотеки, превышает 70 млн рублей.

Напомним, весной 2023 года в Новосибирске всплыли факты о возможном хищении сотен миллионов рублей при строительстве ледового дворца «Сибирь-Арена». В рамках расследования был задержан московский предприниматель Михаил Волович, чья компания «Строймонтаж» выступала субподрядчиком на этом проекте.

По имеющейся информации, «Строймонтаж» заключал контракты с генеральным подрядчиком «ЭлинАльфа». В марте прошлого года в офисах обеих организаций прошли обыски. Следствие установило, что Волович, получив средства для выплаты зарплат новосибирским сотрудникам, перенаправил их на финансирование работ на других объектах. Первоначально ущерб оценивался в 100 млн рублей, однако впоследствии эта сумма возросла до 286 млн. Действия Воловича были квалифицированы как мошенничество в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Позже к делу добавилось новое обвинение — в коммерческом подкупе (ч. 8 ст. 204 УК РФ). По данным следствия, Волович получал откаты от субподрядчиков, что позволяло им получать подписанные акты выполненных работ и обеспечивать себе дальнейшую работу на крупном объекте в Новосибирске. По предварительным данным, сумма его незаконного обогащения превысила 6 миллионов рублей.

Михаил Волович был переведен под домашний арест. Расследование длилось около года. В марте 2024 года дело стали рассматривать в суде.