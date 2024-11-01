Лучший способ снизить сахар в крови без строгих диет - врачи рассказали пять домашних методов

Российские эндокринологи подлились пятью эффективными способами снижения сахара без усилий и ограничений.

По единодушному мнению российских медиков, даже незначительный скачок уровня глюкозы в крови является тревожный сигналом. Таким образом человеческое тело пытается сообщить о сбоях и неполадках в системах жизнеобеспечения организма.

По обновлённым данным Минздрава России, более 5 миллионов пациентов с диабетом живет в нашей стране. Однако это число может быть больше, поскольку многие россияне на ранних стадиях даже не подозревают о наличии этого опасного недуга.

Из двух типов диабета самым массовым является второй – полностью зависит от образа жизни и питания, а значит поддается самостоятельному контролю. Скачки сахара в крови могут наблюдаться и у здоровых людей.

Главные провокаторы диабета второго типа — рафинированный сахар и гибридизированная пшеница (хлебобулочные изделия, выпечка, все мучные изделия).

По мнению российских эндокринологов и нутрициологов, снизить уровень глюкозы можно без лекарственных препаратов. Ниже – пять простейших способов.

1. Пить больше, чем обычно, чистую воду – сахар будет выходить из крови вместе с мочой.

2. Физическая активность – полчаса в день ходьбы (лучше после еды), плавания или йоги удержат сахар на здоровом уровне.

3. Коррекция рациона питания: вместо хлебобулочных изделий и выпечки употреблять цельнозерновые крупы, сократить до минимума кофе, чай, энергетические напитки и алкоголь, увеличить норму употребления белковой пищи (варёное мясо, яйца и бобовые) и здоровых жиров (рыба, орехи, авокадо).

4. Управление стрессами: непрерывный сон 7-8 часов, медитация или дыхательные техники.

5. Лекарственные травы и нутрицевтика: женьшень, корица, гимнема лесная, магний, альфа-липоевая кислота, хром пиколинат.

Отметим, что публикация носит информационный характер, за консультацией обращайтесь к эндокринологам и нутрициологам.