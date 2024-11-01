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общество

На расширенный неонатальный скрининг Новосибирская область получит финансирование

Фото: freepik

Региону добавят денег на расширенный неонатальный скрининг.

Новосибирская область получит 17,3 миллионов рублей на расширенный неонатальный скрининг, что позволит улучшить раннюю диагностику серьезных заболеваний у новорожденных. Об этом сообщил первый заместитель председателя Госдумы, депутат от Новосибирской области, Александр Жуков.

Всего на скрининг в 2024 году направят 64,6 миллиона рублей, что обеспечит обследование 25 539 детей.

Ранее Сиб.фм писал, что стало известно имя кандидата на пост главы Минздрава Новосибирской области

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Валерия Митрохина
Журналист

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