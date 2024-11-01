На расширенный неонатальный скрининг Новосибирская область получит финансирование

Региону добавят денег на расширенный неонатальный скрининг.

Новосибирская область получит 17,3 миллионов рублей на расширенный неонатальный скрининг, что позволит улучшить раннюю диагностику серьезных заболеваний у новорожденных. Об этом сообщил первый заместитель председателя Госдумы, депутат от Новосибирской области, Александр Жуков.

Всего на скрининг в 2024 году направят 64,6 миллиона рублей, что обеспечит обследование 25 539 детей.

Ранее Сиб.фм писал, что стало известно имя кандидата на пост главы Минздрава Новосибирской области