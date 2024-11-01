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01.11.2024 01:00
общество

Народные приметы 1 ноября: что разрешено и запрещено делать в этот день

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

1 ноября православные верующие отмечают перенесение мощей святого Иоанна Рыльского, почитаемого покровителя Болгарии.

Святой Иоанн известен своей праведной жизнью и написанным за 5 лет до смерти «Заветом к ученикам», памятником староболгарской письменности.

На Руси сложились различные приметы, связанные с этим днем: если 1 ноября снег ляжет и будет холодно, весна задержится. Яркие звезды на небе в ночь на 1 ноября предвещают скорое похолодание, а дождь днем – месяц без снега.

Согласно народным поверьям, 1 ноября полезно подкармливать птиц, чтобы они защищали урожай от вредителей весной, и избегать ссор, чтобы избежать долгих конфликтов.

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Игорь Кириченко
Журналист

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