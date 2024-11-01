Нефтеперерабатывающий завод в Уфе атаковали дроны

БПЛА атаковали завод в Уфе.

По информации Telegram-канала “Раньше всех. Ну почти.”, три беспилотника атаковали промышленные предприятия в Уфе. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

“Первый БПЛА упал на территории одного из предприятий и причинил минимальный ущерб в виде выбитых стекол в операторской. Два других упали в промзоне. Предприятия функционируют в штатном режиме”, — отметил он.

Также в Telegram-канале Mash Batash уточнили, что сотрудники уфимского нефтеперерабатывающего завода были эвакуированы.

Сейчас, в связи с данной ситуацией, аэропорт Уфы временно закрыт.