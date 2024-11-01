Новосибирский долгострой ввели в эксплуатацию после вмешательства прокуратуры

Строительство дома началось в 2011 году.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, в Ленинском районе Новосибирска ввели в эксплуатацию многоэтажные дома на улице Немировича-Данченко, 16/2.

Строительство дома началось в 2011 году компанией «НовосибирскСтройМонтаж». Однако завершить работы ей не удалось. После того как застройщик обанкротился, права и обязанности по завершению строительства были переданы ЖСК.

В 2022 году ООО «ЗАО СМС» реализовало крупный инвестиционный проект, который позволил завершить строительство многоэтажного дома.

Как сообщает ведомство, в данный момент восстановлены права 84 обманутых дольщиков.

Напомним, что в Новосибирской области зарплаты бюджетников проиндексируют на 16,2%.