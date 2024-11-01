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общество

Новосибирцам рассказали, что можно и нельзя делать 1 ноября в Иванов день

Фото: Сиб.фм

О запретах в Иванов день рассказали в Новосибирске.

Как сообщает портал Atas.info, 1 ноября в Русской Православной Церкви вспоминают множество святых, среди которых мученик Уара и его семерых учеников, пострадавших за веру. Также в этот день вспоминают и перенесение мощей святого Иоанна Рыльского, великого болгарского святого, чье имя стало синонимом первого дня ноября.

Отмечается, что в этот день следует поддерживать позитивный настрой и избегать ссор. Нельзя повышать голос на детей.

Также категорически запрещено убивать пауков, отказывать в помощи, прогонять сов, долго держать открытыми окна и двери и выходить из дома после заката.

Напомним, что в Новосибирске рассказали о поминках усопшего, если нет даты смерти

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Валерия Митрохина
Журналист

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