Министерство обороны Российской Федерации сообщило о ходе специальной военной операции.

На Харьковском направлении войска группировки «Север» нанесли удары по формированиям ВСУ, уничтожив до 55 военнослужащих противника и военную технику, включая две гаубицы Д-30.

Группировка «Запад» улучшила тактическое положение, отразив шесть контратак и нанеся ущерб силам противника в районах Купянска и Петропавловки. Потери ВСУ составили до 610 человек и несколько единиц военной техники.

На Донецком направлении войска группировки «Юг» продолжили продвижение, уничтожив до 810 военнослужащих и технику противника, включая артиллерийские установки и танки. Группировка «Центр» также отразила атаки и нанесла потери противнику в районах Воздвиженки и Дзержинска.

На Херсонском направлении подразделения группировки «Днепр» нанесли удары по формированиям ВСУ и отразили контратаки, уничтожив до 90 военнослужащих противника и несколько единиц техники.

С начала операции Вооружённые силы России уничтожили 647 самолётов, 283 вертолёта, 34 945 беспилотников и значительное количество другой военной техники противника.