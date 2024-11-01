По 45 адресам Новосибирска не были очищены мусорные баки

Мусорные баки по 45 адресам оказались не очищенными.

В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области сообщили, что правоохранительные органы провели рейд, после которого стало известно, что по 45 адресам Новосибирска были обнаружены переполненные мусорные контейнеры и свалки рядом с ними.

Тогда прокуратура директору МУП «САХ» Александру Южакову внесла представление, а также возбудила административное дело.

«Перед региональным оператором поставлена задача в кратчайшие сроки обеспечить надлежащее качество оказание услуги по вывозу ТКО», — уточнили в ведомстве.

Напомним, жители правого берега Новосибирска были напуганы сиреной