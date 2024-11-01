Снегопад и -25 градусов. Синоптики дали прогноз на ноябрь в Новосибирске

Стало известно, какую погоду ожидать новосибирцам в ноябре.

Октябрь в Новосибирске выдался сухим и теплым. К концу месяца в городе лишь изредка выпадал снег, но он быстро таял.

Согласно информации Гидрометцентра России, в первую неделю ноября температура воздуха ожидается в пределах от +1 до +8 градусов днем и от -1 до -2 градусов ночью. Однако 4 ноября синоптики прогнозируют повышение температуры: днем она может достигнуть +11 градусов, а ночью составит около +7 градусов. 5 ноября температура днем ожидается на уровне +8 градусов, а ночью — около +6 градусов.

О резком потеплении корреспонденту Сиб.фм сообщала начальник отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Наталья Кичанова.

«Самое тепло придется на 4−5 ноября. Температура будет повышаться в дневные часы до +8 градусов, в ночные будет слабоположительная, +1 — +3», — поделилась Кичанова.

По данным Gismeteo, в ноябре ожидается теплая погода. Температура в течение всего месяца не опустится ниже -6 градусов, а ночью минимальные показатели составят -8 градусов. В частности, 3, 4 и 5 ноября температура воздуха составит +6, +12 и +10 градусов соответственно, при этом ночью 4 ноября она поднимется до +8 градусов.

Как сообщает сервис Яндекс.Погоды, в период с 1 по 10 ноября температура воздуха днем будет колебаться в пределах от -2 до +8 градусов. В некоторые дни ожидаются осадки. Ночные температуры будут находиться в диапазоне от -4 до +8 градусов. Максимальные значения дневной температуры зафиксированы на 3 и 4 ноября — +8 и +11 градусов соответственно, тогда как ночью температура составит +8 и +6 градусов.

С 11 по 17 ноября синоптики прогнозируют, что дневные температуры будут варьироваться от 0 до -2 градусов, а ночные — от 0 до -4.

С 18 по 24 ноября температура днем останется в пределах 0 до -1 градуса, однако 24 ноября ожидается значительное понижение: днем температура может упасть до -10 градусов, а ночью — до -25.

Последняя неделя ноября обещает быть особенно морозной: днем температура будет колебаться от -14 до -20 градусов, а ночью — от -16 до -26 градусов.