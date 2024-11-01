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общество

Троллейбус №22 в Новосибирске изменит маршрут

Фото: Сиб.фм

Стало известно об изменении маршрута троллейбуса №22 в Новосибирске.

По информации пресс-службы мэрии Новосибирска, новый маршрут городского троллейбуса №22 теперь будет называться «Цветущая Плющиха – Ул. Учительская».

Так, с 1 ноября 2024 года, путь следования в прямом и обратном направлении будет включать в себя следующие улицы: улица Плющихинская, улица Татьяны Снежиной, улица Волочаевская и улица Лазурная.

В том числе, администрация уточняет, что количество общественного транспорта на маршруте будет увеличено до 22 троллейбусов.

Напомним, что в Новосибирской области открыли движение по эстакаде на обходе Кольцово

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Валерия Митрохина
Журналист

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