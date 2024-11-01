Утром 1 ноября на Октябрьском мосту новосибирцы встали в пробку

Горожане сообщили, что в пробке можно было простоять 20 минут.

1 ноября в 6 утра на Октябрьском мосту в Новосибирске образовалась пробка. Уточним, что крайняя правая полоса на мосту была закрыта из-за проводимых ремонтных работ.

Один из жителей, Петр Н., в приложении 2ГИС посоветовал местным выезжать пораньше, так как рабочие занимаются укладкой асфальта.

На карте мост был окрашен в бордовый и красный цвета.

Ранее в пресс-центре мэрии Новосибирска сообщили, что с 25 по 28 октября 2024 года подрядчик, занимающийся ремонтом переправы, будет проводить асфальтирование для обеспечения бесшовного соединения полос. Работы будут осуществляться с 23:00 до 05:00 по местному времени.