В Новосибирске ищут женщину, которой требуется медпомощь

Волонтеры почти месяц ищут женщину в регионе.

В группе “ЛизаАлерт” социальной сети ВКонтакте сообщили, что с 4 октября 2024 года волонтеры разыскивают Светлану Чучкалову (Нестерову), которая проживает в городе Купино Новосибирской области.

Приметы пропавшей: рост 164 см, нормальное телосложение, светло-русые волосы, светло-зелёные глаза.

Отмечается, что женщине требуется медицинская помощь.

Информацию, которая поможет установить местонахождение Светланы Чучкаловой, просят сообщать по телефону: 112 или 8-800-700-54-52.