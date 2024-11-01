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В Новосибирске ищут женщину, которой требуется медпомощь

Фото: ЛизаАлерт

Волонтеры почти месяц ищут женщину в регионе.

В группе “ЛизаАлерт” социальной сети ВКонтакте сообщили, что с 4 октября 2024 года волонтеры разыскивают Светлану Чучкалову (Нестерову), которая проживает в городе Купино Новосибирской области.

Приметы пропавшей: рост 164 см, нормальное телосложение, светло-русые волосы, светло-зелёные глаза.

Отмечается, что женщине требуется медицинская помощь.

Информацию, которая поможет установить местонахождение Светланы Чучкаловой, просят сообщать по телефону: 112 или 8-800-700-54-52.

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Валерия Митрохина
Журналист

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