В Новосибирске опубликован православный календарь праздников на ноябрь 2024

В ноябре 2024 года каждый день будет посвящен святым угодникам Божиим, важным событиям христианской истории или чудотворным иконам. В этом месяце также начнется Рождественский пост.

1 ноября отмечается Артемьев день в честь великомученика Артемия Антиохийского, который был военачальником при римском императоре Константине Великом и погиб за веру при императоре Юлиане. Также в этот день вспоминают перенесение мощей преподобного Иоанна Рыльского, основателя Рыльского мужского монастыря в Болгарии.

2 ноября отмечается память праведного отрока Артемия Веркольского, который трагически погиб в возрасте 12 лет от удара молнии. В этот день также проходит Димитриевская родительская суббота — поминальный день, установленный после Куликовской битвы в 1380 году.

3 ноября посвящен памяти Илариона Великого, первого монаха и основателя первых монастырей Палестины, целителя, а также Илариона Псковоезерского, основателя Озерского Покровского монастыря. В этот день также вспоминается перенесение мощей святителя Илариона, епископа Меглинского.

4 ноября православные отмечают день Казанской иконы Божией Матери, одной из самых почитаемых святынь России, установленный в память об избавлении от поляков в 1612 году.

5 ноября приходят на память апостол Иаков, брат Господень по плоти, и 6 ноября — икона Божией Матери «Всех Скорбящих Радость», почитаемая с XVII века.

7 ноября вспоминаются мученики Маркиан и Мартирий, которые не предали казненного патриарха Павла Исповедника и погибли за свою веру.

8 ноября отмечается память великомученика Димитрия Солунского, который отказался от гонений на христиан и был казнен.

9 ноября — день памяти преподобного Нестора Летописца Печерского, автора первой русской летописи «Повести временных лет».

10 ноября приходится на день памяти мученицы Параскевы, которая отказалась приносить жертвы идолам.

11 ноября православные вспоминают святую Анастасию Римлянку, которая отказалась от мирской жизни ради служения Богу. Также в этот день отмечается память преподобного Аврамия, архимандрита Ростовского.

12 ноября — день Озерянской иконы Божией Матери, утраченной на Украине после революции. 13 ноября посвящен памяти преподобных Спиридона и Никодима, которые на протяжении 30 лет пекли просфоры и творили чудеса.

14 ноября православные вспоминают бессребреников Косму и Дамиана Асийских, исцеляющих людей безвозмездно, а также их мать Феодотию.

15 ноября отмечается день Шуйско-Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрия», которая была написана во время эпидемии чумы. Сразу после ее установки в церкви эпидемия прекратилась, и считается, что икона обладает особой силой исцелять глазные болезни. Также в этот день вспоминаются мученики Акиндин, Пигасий, Аффоний, Елпидифор, Анемподист и другие.

16 ноября церковь вспоминает обновление храма святого великомученика Георгия в Лидде, известного также как Георгий Победоносец. Этот храм был построен в IV веке в Палестине и восстановлен в 1870 году на средства императора Александра II. В этот же день почитаются святые Аттик, Агапий, Евдоксия и другие мученики, которые были замучены за проповедь христианства.

17 ноября — день памяти епископа Никандра Мирского и Ермея, пресвитера. Они обратили множество язычников в христианство, за что подверглись жестоким пыткам.

18 ноября церковь отмечает день святителя Ионы, архиепископа Новгородского, который просветил множество людей и выдал грамоту на владение Соловецким островом преподобному Зосиме.

19 ноября вспоминается священномученик Павел I, патриарх Константинопольский, известный своей борьбой с арианской ересью.

20 ноября — день иконы Угрешской Божией Матери «Взыграние младенца». Считается, что эта икона явилась князю Дмитрию Донскому перед Куликовской битвой, согрев его сердце. Она особенно почитается за исцеление беременных женщин и матерей.

21 ноября отмечается Михайлов день — собор архистратига Михаила и других небесных сил бесплотных, включая архангелов Гавриила и Рафаила.

22 ноября церковь вспоминает святителя Нектария Эгинского, почитаемого греческого чудотворца XX века.

23 ноября — день святого мученика Ореста Тианского, врача и христианина, который не отрекся от своей веры даже под пытками.

24 ноября отмечается память блаженного Максима, юродивого Христа ради. Он принял подвиг юродства и всегда ходил в одном рубище.

25 ноября — день Киккской иконы Божией Матери «Милостивая», написанной святым евангелистом Лукой на Кипре.

26 ноября церковь почитает святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, одного из трех вселенских святителей.

27 ноября отмечается Филиппов день — день святого апостола Филиппа, одного из учеников Иисуса Христа.

28 ноября начинается Рождественский пост — последний пост года, подготовка к празднованию Рождества Христова.

29 ноября церковь вспоминает апостола и евангелиста Матфея, автора первого канонического Евангелия.

30 ноября в православном календаре отмечается день святителя Григория Чудотворца, епископа Неокесарийского. Он стал первым, кто получил христианское имя Григорий, что в переводе с греческого означает «пробудившийся». Григорий известен как чудотворец, оратор и просветитель христианства.

В этот же день также почитается преподобный Никон, игумен Радонежский, который был учеником, другом и преемником преподобного Сергия Радонежского. Под его руководством была восстановлена Лавра после разрушений, причиненных татарским нашествием. При Никоне была создана знаменитая икона «Святая Троица», написанная Андреем Рублевым.

В ноябре начинается Рождественский пост, который считается последним в году. Он известен как Малая Четыредесятница и длится 40 дней, аналогично первой части Великого поста. В 2024 году Рождественский пост начнется в четверг, 28 ноября, и завершится в рождественский Сочельник — 6 января 2025 года.