В Новосибирске первый вице-мэр города Клемешов ушел в отставку

Олег Клемешов ушел в отставку.

Как сообщает сайт «Ъ-Сибирь» со ссылкой на пресс-центр мэрии Новосибирска, 31 октября 2024 года Олег Клемешов покинул пост первого заместителя мэра столицы Сибири.

Известно, что еще в 2014 году он был назначен главой администрации Ленинского района Новосибирска, а в 2019 занял пост вице-мэра по городскому хозяйству. После чего, в 2022 году, стал первым заместителем главы Новосибирска.

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