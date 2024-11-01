В Новосибирске рассказали о приметах и традициях в Иванов день 1 ноября

1 ноября в православии чтят память святого Иоанна Рыльского, что в народе известно как Иванов день.

В этот день в Болгарии святой считается покровителем пекарей, в России его почитание началось только в XIV веке. Об этом пишет АиФ-Новосибирск.

Традиционно в этот день принято плотно закрывать окна и двери, чтобы защититься от холода и духов. Не рекомендуется вывешивать постиранное белье, так как считается, что через него нечистая сила может принести болезни и несчастья. Уделяли внимание и лошадям, следя за ними, чтобы избежать воздействия злых духов.

Утром хозяйки кормили кур, гусей, воробьев и других птиц, веря, что чем больше пернатых во дворе, тем больше счастья будет в следующем году. Вечером устраивались застолья с пирогами и домашней лапшой, а молодые люди собирались на «Ивановы вечерки».

Существуют и запреты: нельзя оборачиваться на шаги за спиной и убивать пауков, которые символизируют души умерших родственников. Также желательно избегать конфликтов, чтобы они не затянулись.