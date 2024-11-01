В Новосибирской области открыли движение по объездной дороге к СКИФу

Под Новосибирском открыли движение по объездной дороге, которая ведет к СКИФу.

По данным пресс-службы ТУАД, в Новосибирской области открыто рабочее движение по эстакаде на обходе Кольцово, ведущей к СКИФ.

Известно, что комиссия уже проверила техническую готовность объекта, после чего движение было запущено.

На дороге установлены дорожные знаки с ограничением скорости до 40 км/ч, однако после завершения всех процедур планируется их снятие.

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