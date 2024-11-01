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проиcшествия

В Новосибирской области пенсионер на иномарке врезался в припаркованный КамАЗ

Фото: Госавтоинспекция Новосибирской области

Под Новосибирском произошло ДТП — есть погибшие.

По информации пресс-службы Госавтоинспекции, вчера вечером, 31 октября, мужчина 1954 года рождения ехал на Toyota Probox по трассе «Новосибирск — Кочки — Павлодар» со стороны Новосибирска в сторону Карасука.

В результате на 302 километре водитель наехал на грузовик, который стоял с включенной аварийкой на попутной полосе.

Водитель иномарки скончался на месте происшествия.

Напомним, что в Новосибирске две пожилые женщины погибли под колесами автомобилей

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Валерия Митрохина
Журналист

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