В Новосибирской области пенсионер на иномарке врезался в припаркованный КамАЗ

Под Новосибирском произошло ДТП — есть погибшие.

По информации пресс-службы Госавтоинспекции, вчера вечером, 31 октября, мужчина 1954 года рождения ехал на Toyota Probox по трассе «Новосибирск — Кочки — Павлодар» со стороны Новосибирска в сторону Карасука.

В результате на 302 километре водитель наехал на грузовик, который стоял с включенной аварийкой на попутной полосе.

Водитель иномарки скончался на месте происшествия.

Напомним, что в Новосибирске две пожилые женщины погибли под колесами автомобилей