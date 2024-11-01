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общество

В Новосибирской области зарплаты бюджетников проиндексируют на 16,2%

Фото: Сиб.фм

На 16,2% проиндексируют зарплаты бюджетников в регионе с 1 ноября.

Во время прямой линии на телеканале ОТС губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что с 1 ноября 2024 года в регионе зарплаты бюджетников вырастут на 16,2%.

Также отмечается, что дополнительные средства, выделенные из областного бюджета, будут направлены на повышение зарплат, переселение из аварийного жилья, содержание городских улиц и строительство объектов социальной инфраструктуры.

Ранее Сиб.фм публиковал новые запреты и нововведения в ноябре

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Валерия Митрохина
Журналист

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