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общество

Западно-Сибирская магистраль в 2 раза увеличила экспортную отправку подсолнечного масла за 10 месяцев

Фото Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»

В январе – октябре погрузка подсолнечного масла в контейнерах на станциях Западно-Сибирской железной дороги в международном сообщении составила 119 тысяч тонн. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Подсолнечное масло на экспорт отправляют из всех регионов магистрали. Большая часть продукции идет со станций Клещиха, Иня-Восточная, Новосибирск-Восточный, Сеятель, Чик в Новосибирской области.

Основные направления экспорта – Казахстан, Киргизия, Китай, Монголия, Туркмения. Также в этом году впервые подсолнечное масло сибирских производителей было доставлено во Вьетнам.

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Галина Дидан
Журналист

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