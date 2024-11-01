Западно-Сибирская магистраль в 2 раза увеличила экспортную отправку подсолнечного масла за 10 месяцев

В январе – октябре погрузка подсолнечного масла в контейнерах на станциях Западно-Сибирской железной дороги в международном сообщении составила 119 тысяч тонн. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Подсолнечное масло на экспорт отправляют из всех регионов магистрали. Большая часть продукции идет со станций Клещиха, Иня-Восточная, Новосибирск-Восточный, Сеятель, Чик в Новосибирской области.

Основные направления экспорта – Казахстан, Киргизия, Китай, Монголия, Туркмения. Также в этом году впервые подсолнечное масло сибирских производителей было доставлено во Вьетнам.