Жителям Новосибирска рассказали, какого числа выходить на работу после праздников

Жители Новосибирска готовятся к праздничным выходным, завершая шестидневную рабочую неделю.

В ноябре 2024 года в России предусмотрено 21 рабочий и 9 выходных дней. Единственный государственный праздник в этом месяце — День народного единства, который выпадает на понедельник, 4 ноября.

Суббота, 2 ноября, будет рабочим днём, так как выходной с неё перенесён на вторник, 30 апреля.

Выходными днями станут воскресенье, 3 ноября, и понедельник, 4 ноября. Новосибирцы вернутся к работе во вторник, 5 ноября. В этот же день школьники приступят к занятиям после осенних каникул.