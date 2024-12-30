В Новосибирском Минтруда раскрыли сферы с наибольшим кадровым голодом

Наибольшее число работников требуется в обрабатывающих производствах.

Больше всего работников требуется в обрабатывающих производствах, как сообщила пресс-служба регионального министерства труда и социального развития РБК Новосибирск. На 26 декабря в банке вакансий Новосибирской области было 29,88 тыс. предложений о работе, что на 20,44% меньше, чем в прошлом году. Вакансии по рабочим специальностям составляют 17,46 тыс. объявлений, что на 28% больше, чем год назад.

«Наибольшее количество работников требуется в обрабатывающих производствах (15,5% от всех вакансий), здравоохранении (8,7%), строительстве (8,5%), образовании (7,1%). За последние два года структура кадровой потребности не изменилась», — сообщили в Минтруда. По данным на 27 декабря 2024 года, в Новосибирской области зарегистрировано 5,8 тыс. безработных граждан, а уровень официальной безработицы составил 0,4% от рабочей силы.

Ранее вице-премьер Александр Новак на открытом диалоге «100 вопросов о будущем России» заявил, что дефицит высококвалифицированных специалистов в России составляет около 1,5 млн человек, в том числе в строительной и транспортной отраслях, а также ЖКХ.