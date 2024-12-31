Громкие события в Новосибирске и в России, случившиеся в новогоднюю ночь

Протесты в Казахстане, брошенный ребенок на трассе. Что случалось в Новый год в разные годы?

Сиб.фм собрал наиболее обсуждаемые события, которые произошли в канун Нового года. Протесты в Казахстане, брошенный ребенок на трассе, штурм Грозного. Вспоминаем детали.

Нашли девочку в коробке

Год назад Новосибирск и всю Россию взволновала новость: у села Сосновка подростки обнаружили в коробке на обочине дороги маленькую девочку. Она только что родилась и могла замёрзнуть, если бы её не нашли внимательные ребята. Новорождённую спасли пятеро девятиклассников, которые, обнаружив коробку с писком, решили, что там щенки. Однако внутри оказался младенец. Один из парней позвонил родителям, которые немедленно прибыли и отвезли малышку в больницу, решив удочерить её в процессе следствия. Но их семья не была выбрана для опеки, так как другие кандидаты прошли школу приемных родителей.

Протесты в Казахстане

В Казахстане в ночь на Новый год 2022 разгорелись протесты. Многие уехали в Новосибирск. Что там происходило? Власти Казахстана согласились сначала снизить цену на газ до 90 тенге за литр, а затем до 50 тенге. Однако протестующие продолжали настаивать на снижении цен. 4 января в протестах стали участвовать и другие города Казахстана, а участники начали требовать отставки правительства и улучшения жизненных условий местных жителей. В тот же день начались отключения интернета по всей стране. В Алма-Ате силовые структуры окружили здание администрации, используя светошумовые гранаты и слезоточивый газ против протестующих, которые разрушали полицейские машины. Демонстранты заявили, что намерены оставаться на площадях городов всю ночь. В результате произошедших событий были заменены премьер-министр, госсекретарь и спикер нижней палаты парламента. Половина из 16 министров была сменена. Назарбаев потерял должность лидера партии «Нур Отан», её занял Касым-Жомарт Токаев.

Штурм Грозного

1 января 1995 года Российская Федерация столкнулась с событиями, связанными с штурмом Грозного. Решение предпринять штурм было принято 26 декабря 1994 года на заседании Совета безопасности РФ. План предусматривал, что в ночь на 1 января федеральные войска начнут действовать из четырёх направлений. Штурм обернулся катастрофой, некоторые танкисты попали в плен. Вскоре началась интенсивная подготовка к полномасштабной силовой операции.

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