Новосибирский эксперт раскрыл главные риски новогоднего застолья

О рисках новогоднего стола рассказал эксперт из Новосибирска.

Директор Сибирского центра оздоровительного питания Александр Ронинсон в беседе с BFM-Новосибирск рассказал о ключевых опасностях, связанных с традиционным застольем во время празднования Нового года.

Так, часто салаты, приготовленные 31 декабря, хранятся до 2 января, что повышает риск пищевых отравлений. Особенно это касается заправленных блюд, которые быстро теряют свежесть.

Далее речь идет о сочетании жирных блюд с алкоголем, что может привести к обострению панкреатита. Поэтому для людей с хроническими заболеваниями ЖКТ такие эксперименты особенно опасны.

Также и для людей с повышенным давлением спиртные напитки могут стать причиной гипертонических кризов и даже внезапной остановки сердца.

Эксперт напоминает и о том, что экзотические фрукты и незнакомые блюда могут спровоцировать аллергию, вплоть до отека Квинке. Особое внимание стоит уделять детям и людям с предрасположенностью к аллергическим реакциям.

Напомним, что жители Новосибирска пожаловались на нехватку красной рыбы и селедки