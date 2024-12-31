Новосибирский роспотребнадзор проверил новогодние подарки и назвал безопасные сладости

Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области провело масштабную проверку новогодних подарков для детей. По результатам обследования 313 объектов торговли нарушений не выявлено, а жалоб от покупателей на некачественные товары не поступало, сообщили Сиб.фм в ведомстве.

Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии также провели экспертизу сладостей, предназначенных для участников Губернаторской елки. Все отобранные образцы соответствуют требованиям безопасности.

Чтобы новогодние подарки были безопасными, ведомство рекомендует:

• покупать сладости только в магазинах или на официальных рынках;

• проверять упаковку: она должна быть целой, с указанной датой изготовления, сроком годности и условиями хранения;

• выбирать наборы с минимальным содержанием консервантов, красителей и аллергенов;

• избегать карамели и сладостей с добавлением алкоголя.

В Роспотребнадзоре уточняют, что в состав качественного набора могут входить шоколад, мягкий ирис, мармелад, зефир и пастила. Важно, чтобы в наборе отсутствовали гидрогенизированные масла, синтетические ароматизаторы и кофе.

Если в подарке есть игрушка, она должна быть упакована отдельно и соответствовать возрасту ребенка. Игрушки для детей младше трех лет не должны содержать мелких деталей, стекла или натурального меха.