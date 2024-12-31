Появилась новогодняя афиша 2024-2025 в Новосибирске

В Новосибирске появилась новогодняя афиша 2024-2025.

Управление культуры Новосибирска опубликовало афишу новогодних мероприятий, которые пройдут в конце декабря 2024 года и в начале января 2025-го. В этом списке 29 концертов, спектаклей и увлекательных гуляний.

Праздник затронет все районы города. Некоторые из запланированных мероприятий:

Дзержинский район. В субботу, 21 декабря, в парке «Берёзовая роща» состоялось открытие районной ёлки. А в понедельник, 23 декабря, в молодёжном центре «Звездный» пройдет представление для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Калининский район. В пятницу, 27 декабря, приглашают всех в молодёжный центр на познавательный квиз и мастер-классы. А в воскресенье, 5 января 2025 года, на спортивном поле «Спортивное» любителей активного отдыха ждёт увлекательная спортивная игра.

Кировский район. В пятницу, 20 декабря, в библиотеке имени Носова прошла программа «Новогоднее конфетти». А на следующий день, 21 декабря, «Сказочное настроение».

Ленинский район. В пятницу, 20 декабря, состоялось торжественное открытие городской ёлки. В воскресенье, 22 декабря, театр кукол приглашает всех желающих на спектакль «Письмо Деду Морозу».