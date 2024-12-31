Цены на пиццу значительно выросли в Новосибирске

В Новосибирске за последний год значительно выросли цены на пиццу. Об этом сообщает Infopro54 со ссылкой на сервис Quick Resto.

Исследование показало, что медианные цены на пять популярных видов пиццы в декабре 2023 и 2024 годов увеличились. Наибольший рост цены наблюдается у пиццы "Маргарита", которая подорожала на 15% и теперь стоит в среднем 521 рубль. Пицца "Четыре сыра" подорожала на 11% и стоит 668 рублей, "Пепперони" — на 6%, теперь ее цена составляет 500 рублей, а "Гавайская" пицца стала дороже на 14%, достигнув 506 рублей. "Мясная" пицца подорожала на 7% и стоит 672 рубля.

Основной причиной роста цен эксперты называют повышение стоимости ключевых ингредиентов, таких как куриное филе (+39%), оливковое масло (+31%), соль (+30%), сыры (+25-29%) и мука (+13%).

Кроме того, в Новосибирске за год также увеличились цены на другие продукты питания, такие как сливочное масло, икра лососевых рыб и картофель. К середине декабря килограмм сливочного масла подорожал до 1259 рублей, по сравнению с 884 рублями в начале года.